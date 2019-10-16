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Fenerbahçe Baskonia Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını Ülker Sports Arena'da konuk edecek. İlk iki maçında Real Madrid ve Kızılyıldız'a yenilen sarı lacivertli temsilcimiz Euroleague'de ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe Baskonia Euroleague maçı ne zaman? Fenerbahçe Baskonia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 17:33
Fenerbahçe Baskonia Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İspanya'nın Baskonia takımını Ülker Sports Arena'da konuk edecek. İlk iki maçında Real Madrid ve Kızılyıldız'a yenilen sarı lacivertli temsilcimiz Euroleague'de ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki Fenerbahçe Baskonia Euroleague maçı ne zaman? Fenerbahçe Baskonia maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

Fenerbahçe Baskonia Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe Baskonia maçı Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da 512. maçı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 512. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 511 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 216 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 309 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 125 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Baskonia, Avrupa kupalarında 24. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette daha önce oynanan 23 karşılaşmada İspanyol temsilcisinin galibiyetlerde 12'ye 11'lik üstünlüğü bulunuyor.

Ekipler arasında oynanan son 10 mücadelede ise sarı-lacivertliler 3 kez rakibine yenilirken, parkeden 7 kez mutlu ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:33
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