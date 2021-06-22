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Spor Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?
Spor

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe genel kurul ne zaman? Fenerbahçe camiasında başkanlık yarışı için geri sayım başladı. Peki, başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 09:39:00 -
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe’de olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertliler başkanlık seçiminin ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Fenerbahçe’de seçim ne zaman?

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?

Fenerbahçe Kulübünde 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul toplantısında 29 bin 9 üye ile delege oy kullanabilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlendi. Buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin geleceğini belirleyecek, kulübün 3 yılına yön verecek kongreye katılımın önemli olduğuna değinilerek oy hakkı olan üyeler ile delegeler genel kurula davet edildi.

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