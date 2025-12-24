Fenerbahçe Başkanı Steven Sadettin Saran kimdir? Uyuşturucu testi sonucu...

Sadettin Saran kimdir?

Tam adı Steven Sadettin Saran olan iş insanı, 30 Ağustos 1964 tarihinde ABD’nin Denver kentinde doğmuştur.

2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Amerika'da eğitim gördüğü yıllarda Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı'nın kaptanlığını yapmış ve 50 metre serbest yüzme dalında Türkiye rekoru kırmıştır.

1995 yılında Saran Holding'i kurarak medya ve yayıncılık alanında büyük yatırımlar yapmıştır. 25 Eylül 2025 tarihinde ise Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 34. başkanı seçilmiştir.

Sadettin Saran aslen nereli?

Sadettin Saran’ın babası Özbek Saran, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinden bir devlet memurudur. Annesi Geraldine Saran ise Amerikalıdır. Saran, dört erkek kardeşin en büyüğüdür.

Sadettin Saran kimle evli?

Sadettin Saran güncel bilgilere göre şu an bekardır. Geçmişte iki kez resmi evlilik yapmıştır:

Aycan Ateş: 1990'lı yılların sonunda evlenmiş, 2005 yılında boşanmışlardır.

Emek Külür: 15 Eylül 2012 tarihinde evlenmiş, 2017 yılında boşanmışlardır.

Sadettin Saran kokain testi sonucu nedir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Sadettin Saran'ın test sonuçları açıklandı. Yapılan incelemeler neticesinde Saran’ın kan, idrar ve tırnak örnekleri negatif çıkarken, geçmişe dönük kullanım verisi sağlayan saç örneğinde "kokain pozitif" sonucu tespit edilmiştir. Raporun savcılık dosyasına eklendiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirilmiştir.