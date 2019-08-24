Fenerbahçe, Başakşehir'i uzatmalarda yıktı! Süper Lig'de ikinci haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelgi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Başakşehir'in golünü 32. dakikada Enzo Crivelli atarken Fenerbahçe'nin sayılarını 77. dakikada Vedat Muriqi ve 90+3'te Nabil Dirar kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya çıkardı. Başakşehir ise puansız kaldı.

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