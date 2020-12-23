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Spor Fenerbahçe-Başakşehir maçında gol yağmuru
Spor

Fenerbahçe-Başakşehir maçında gol yağmuru

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde sahasında Medipol Başakşehir'i 4-1'lik skorla yendi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:02:00 - 2020-12-23 22:18:02
Fenerbahçe-Başakşehir maçında gol yağmuru

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Maça iyi başlayan Medipol Başakşehir, 6. dakikada Mahmut Tekdemir'le öne geçti. Golden sonra konuk ekip kontra ataklarda girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremezken kanat organizasyonlarıyla baskı kuran Fenerbahçe 45+2. dakikada Nazım Sangare ile eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 60. dakikada Tisserand'ın golüyle öne geçti. Golün ardından Medipol Başakşehir'de 69. dakikada Rafael ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. Rakibi eksik kaldıktan sonra Fenerbahçe, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle farkı açtı ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı. Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

Fenerbahçe 15. haftayı bay geçecek. Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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