  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 11. hafta
Spor

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 11. hafta

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i kendi sahasında ağırlayacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-10-22 17:16:00 -
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 11. hafta

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i kendi sahasında ağırlayacak. Peki Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkarmıştı.

Adana Demirspor'un liderliğinin ardından ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, Medipol Başakşehir’i kendi sahasında karşılayacak.

Ligin 11. haftasında sarı-lacivertliler, aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir maçı 22 Ekim Cumartesi yani bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?
Heyecanla beklenen karşılaşma, beIN Sports1'de yayınlanacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

 

 


Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!
Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Spor

Acun Ilıcalı bu sefer baltayı taşa vurdu!

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...
Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Medya

Bu skandal Acun'u bitirir! Çok ağır suçlama...

Türkiye, savunma harcamalarında 2023-2025 dönemi için atağa geçti! Türkiye savunma bütçesi...
Türkiye, savunma harcamalarında 2023-2025 dönemi için atağa geçti! Türkiye savunma bütçesi...

Ekonomi

Türkiye, savunma harcamalarında 2023-2025 dönemi için atağa geçti! Türkiye savunma bütçesi...

Basmati pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Basmati pirinç püf noktaları ve özellikleri neler? Basmati pirinç nerede yetişir? Basmati pirinç faydaları
Basmati pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Basmati pirinç püf noktaları ve özellikleri neler? Basmati pirinç nerede yetişir? Basmati pirinç faydaları

Gıda

Basmati pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Basmati pirinç püf noktaları ve özellikleri neler? Basmati pirinç nerede yetişir? Basmati pirinç faydaları

Türk devletleri tek bir alfabeye geçiyor. İlk toplantı Kırgızistan'da yapılacak
Türk devletleri tek bir alfabeye geçiyor. İlk toplantı Kırgızistan'da yapılacak

Gündem

Türk devletleri tek bir alfabeye geçiyor. İlk toplantı Kırgızistan'da yapılacak

Saç dökülmesini ne durdurur? 3 malzemeyle dökülen saçları geri kazanmak çok kolay!
Saç dökülmesini ne durdurur? 3 malzemeyle dökülen saçları geri kazanmak çok kolay!

Kadın - Aile

Saç dökülmesini ne durdurur? 3 malzemeyle dökülen saçları geri kazanmak çok kolay!

Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye birikimini kardeş ülkelerle paylaştı! AKINCI TİHA eğitimi tamamlandı
Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye birikimini kardeş ülkelerle paylaştı! AKINCI TİHA eğitimi tamamlandı

Gündem

Selçuk Bayraktar duyurdu! Türkiye birikimini kardeş ülkelerle paylaştı! AKINCI TİHA eğitimi tamamlandı

Profesörden 'uyuz' açıklaması: Uyuz vakalarında korkutan artış! Uyuz hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Uyuz belirtileri nelerdir?
Profesörden 'uyuz' açıklaması: Uyuz vakalarında korkutan artış! Uyuz hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Uyuz belirtileri nelerdir?

Sağlık

Profesörden 'uyuz' açıklaması: Uyuz vakalarında korkutan artış! Uyuz hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Uyuz belirtileri nelerdir?

İbrahim Saraçoğlu'ndan karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, ne temizler? Karaciğer yağlanmasını bitiren, iyi gelen besinler
İbrahim Saraçoğlu'ndan karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, ne temizler? Karaciğer yağlanmasını bitiren, iyi gelen besinler

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu'ndan karaciğer yağlanmasına ne iyi gelir, ne temizler? Karaciğer yağlanmasını bitiren, iyi gelen besinler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23