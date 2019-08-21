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Fenerbahçe Babacar'ı bitiriyor

Sassuolo’nun forveti Babacar transferinde sona yaklaşan Fenerbahçe, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonu olarak 6 milyon euro önerdi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
Fenerbahçe Babacar'ı bitiriyor

Fenerbahçe, İtalyan Seri A ekiplerinden Sassuolo’nun forveti Khouma Babacar transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler İtalyan kulübüyle satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Ancak satın alma opsiyonu bedeli konusunda pazarlıklar devam ediyor. Sassuolo satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olmasını isterken, F.Bahçe ise 6 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Sarı-lacivertliler Babacar transferini gerçekleştirerek, kısa sürede açıklaması bekleniyor. Geçen sezon İtalya Serie A’da 7 gole imza atan 26 yaşındaki golcü oyuncu, güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Sportif direktör Damien Comolli Sassuolo CEO’su Carnevali, sportif direktör Rossi ve Babacar’ın menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:36
  1. Fenerbahçe
  2. İtalya

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