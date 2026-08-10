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Spor Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!
Spor

Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!

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Fenerbahçe Avusturya'da tur arıyor: Devler Ligi'nde 304. randevu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya ekibi Sturm Graz’a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki 304. müsabakasına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, devler liginde tur atlayarak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 303 maçta 120 galibiyet, 66 beraberlik, 117 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 303 müsabakada 120 galibiyet elde ederken 66 beraberlik yaşadı.

Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 303 mücadelede rakip fileleri 413 kez havalandırdı, kalesinde ise 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 46. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 46. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45 karşılaşmada 17 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 14 maçta berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 45 maçta rakip fileleri 66 kez havalandırırken, kalesinde 52 gol gördü.

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