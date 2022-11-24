Fenerbahçe Arda Güler için söz kesti!

Son zamanlardaki performansıyla oldukça göz dolduran ve dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınına göre Fenerbahçe ile anlaşmak üzere söz alan Napoli, ara transfer döneminde Arda'yı kadrosuna katmak istiyor.

İtalyan basını, Napoli'nin Arda Güler'in transferi için oldukça ısrarcı olduğunu ve Fenerbahçe ile Eljif Elmas ve Kim Min Jae transferlerinden doğan ikili ilişkilerinden dolayı transferde bir adım öne geçtiğini yazdı.

Serie A'da lider durumda bulunan ve hem Ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir sezon geçiren Napoli'nin, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler için oldukça istekli olduğunu ve bunun için harekete geçtiğini öne sürdü.

"Fi chajes.net"in özel haberinde, Çizme ekibinin Dünya Kupası için verilen arada transfer piyasasına dair araştırmalarda bulunduğu organizasyon içinde yer alan ve almayan pek çok genç yıldız adayı için de girişim hazırlığında olduğu belirtildi. Haberin devamında Napoli'nin, Barcelona gibi Avrupa'nın birçok dev kulüplerinin de radarında yer alan Fenerbahçeli Arda Güler için vakit kaybetmeden harekete geçtiği ve Fenerbahçe ile olan iyi ilişkilerini kullanarak transferinde öncelik için söz aldığı ifade edildi.

Türk futbolunda Arda Güler'in daha fazla süre alması yönünde camiaya baskıda bulunulurken 17 yaşındaki yıldız futbolcunun transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 10 Milyon Euro olarak gösteriliyor. Bu sezon 13 karşılaşmada görev alan Arda Güler, sahada kaldığı 303 dakikada takımına 3 gol 1 asistlik skor katkısı sundu.