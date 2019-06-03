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Fenerbahçe aradığı forveti buldu! 37 maç 25 gol...

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'e yükselen Aston Villa'da top koşturanTammy Abraham’ı yakın takibe aldı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:16
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! 37 maç 25 gol...

En az iki forvet transfer etmeyi planlayan Fenerbahçe, Vedat Muriç için Çaykur Rizespor’dan cevap beklerken, diğer golcü için de araştırmalarına devam ediyor. Alman santrafor Max Kruse’ye yıllık 1.9 milyon euro teklif edip 2+1 senelik de mukavele yapmayı öneren Sarı-Lacivertliler, bu oyuncunun olmama ihtimaline karşılık rotasını bonservisi Chelsea’de olan, geçen sezon kiralık olarak Aston Villa’da forma giyen Tammy Abraham’a çevirdi.

37 maç 25 gol!

21 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz santrfor Abraham kanatlarda da oynayabiliyor. Boyunun 1.90 m. olması nedeniyle üstün hava hakimiyetine sahip olan bu golcü geçen sezon Aston Villa formasıyla Championship’te 37 maçta 25 gol atıp 3 de asist yaptı. Fenerbahçe, Victor Moses transferi nedeniyle yakın ilişki içinde olduğu Chelsea’ye, Tammy Abraham’ı kiralamak istediği iletti. Görüşmelerin sürdüğü, bu oyuncu için son kararı Sarri’nin yerine gelecek gelecek teknik adamın vereceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:16
  1. Rize
  2. Fenerbahçe
  3. Tammy Abraham
  4. Aston Villa
  5. İngiltere

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