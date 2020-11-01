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Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda yeni transfer Diego Perotti de yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:37:00 -
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştirilen idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.


- Kamp kadrosunda Perotti de yer aldı


Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu Diego Perotti, takımının Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi.

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