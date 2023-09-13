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Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-09-13 19:43:00 -
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Antrenman, şut çalışmasının ardından yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Milli takımlarından dönen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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