  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe Altay'a alternatif arıyor

Fenerbahçe, genç kalecisi Altay Bayındır ile rekabet edecek bir ismi daha takıma almak istediği öğrenildi. Öte yandan yönetim, tecrübeli kaleci Harun Tekin'e teklif gelmesi halinde satacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:37:00 -
Fenerbahçe Altay'a alternatif arıyor

Yeni sezonda öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karar aldı.

Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, kaleyi de sağlama almak istiyor.

Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu.

Yüksek ihtimalle yeni kaleci yabancı olacak

Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.

Harun'a teklif gelmesi halinde gönderilecek

Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki Harun Tekin'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku
Spor

Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan sekiz başkan, harcama limiti üzerine bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'nin ana para ö..
Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!
Gündem

Yunanistan'ın suyunun ısındığı sırada bomba gelişme: Türkiye S-400'leri aktif hale getirdi!

Gazeteci Yazar Alper Tan, Türkiye'nin aldığı S-400 hava savunma sisteminin aktif hale getirildiğini söyledi. Ayrıca Emekli Hava Tümgeneral B..
Gustavo'ya çılgın teklif!
Spor

Gustavo'ya çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Gustavo'ya Olympique Lyon'dan bir teklif daha geldi. Fransız ekibi Brezilyalı yıldızın peşini b..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı