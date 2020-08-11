Fenerbahçe Altay'a alternatif arıyor
Fenerbahçe, genç kalecisi Altay Bayındır ile rekabet edecek bir ismi daha takıma almak istediği öğrenildi. Öte yandan yönetim, tecrübeli kaleci Harun Tekin'e teklif gelmesi halinde satacak.
Yeni sezonda öncesi transfer çalışmalarına son sürat devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karar aldı.
Savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, kaleyi de sağlama almak istiyor.
Sarı-lacivertli ekipte geride kalan sezonda kale, 22 yaşındaki Altay Bayındır'a teslim edilmişti. Genç kaleci, 32'si Süper Lig olmak üzere toplam 35 karşılaşmada Fenerbahçe'nin kalesini korudu.
Yüksek ihtimalle yeni kaleci yabancı olacak
Sarı-lacivertli yönetim, Altay Bayındır'la forma savaşına girecek bir kaleci almayı planlıyor. Transfer edilecek kalecinin büyük ihtimalle yabancı olacağı kaydediliyor.
Harun'a teklif gelmesi halinde gönderilecek
Fenerbahçe yönetimi, geçen sezon 6'sı Türkiye Kupası, 2'si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta görev yapan 31 yaşındaki Harun Tekin'e ise gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.