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Spor Fenerbahçe Almanya'dan eli boş dönmedi
Spor

Fenerbahçe Almanya'dan eli boş dönmedi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'la 1-1'lik skorla berabere kalarak puan kazanmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 00:10:00 -
Fenerbahçe Almanya'dan eli boş dönmedi

Eintracht Frankfurt'la Fenerbahçe, Deutsche Bank Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 11. dakikada Mesut Özil'in golüyle öne geçti: 0-1. Eintracht Frankfurt, Lammers'in golüyle 41. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe, 90+2. dakikada kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Pelkas'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden seken topu Berisha tamamladı. VAR incelemesinin ardından Berisha'nın penaltı vuruşundan önce ceza sahasına girdiği tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 1'e çıkardı. Sarı-lacivertli ekip gruptaki 2. maçında sahasında Olympiakos'la karşılaşacak.

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