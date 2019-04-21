Fenerbahçe Alanya'dan çıkamadı! Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Ligi'nin 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Alanyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti ve Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki 8. mağlubiyetini yaşadı. Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü 57. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Maç boyunca 25 şut çeken Alanyaspor, müsait pozisyonlarda Harun Tekin'i geçemezken Fenerbahçe, 90 dakika boyunca 1 isabetli şut çekebildi. Bu sonucun ardından Aytemiz Alanyaspor, puanını 41 yaptı ve 5. sıraya çıktı. Üç haftadır kazanamayan Fenerbahçe ise 33 puanla 14. sırada kaldı. Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Alanyaspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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