  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Fenerbahçe evinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-12-28 11:24:00 -
Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Ziraat Türkiye kupası 5.tur maçında Fenerbahçe ile Afyonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5.tur maçında 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.

Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.

Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.

28 Aralık Salı

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor

21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor

29 Aralık Çarşamba

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor

21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

30 Aralık Perşembe

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor

21.00 Beşiktaş-Altay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay