Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe kupa maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Fenerbahçe evinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman hangi kanalda?
Ziraat Türkiye kupası 5.tur maçında Fenerbahçe ile Afyonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Afyonspor maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5.tur maçında 29 Aralık Çarşamba günü TFF 2. Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadele A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Kupaya bu turdan dahil olan Fenerbahçe, tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanarak son 16 turunda yükselmeye çalışacak.
Afjet Afyonspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla Sivas Belediyespor ve İstanbulspor'u elemeyi başardı.
Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.
28 Aralık Salı
13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor
15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor
18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor
21.00 Galatasaray-Altaş Denizlispor
29 Aralık Çarşamba
13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor
17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor
18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor
21.00 Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
30 Aralık Perşembe
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor
21.00 Beşiktaş-Altay