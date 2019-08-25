Fenerbahçe açıkladı! Yıldız stoper İstanbul'a geliyor Stoper özlemi çeken Fenerbahçe'de Adil Rami heyecanı yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız futbolcu, transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a geliyor.

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Fransız oyuncu Adil Rami'nin bugün İstanbul'a geleceğini ve oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçeceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fransız savunma oyuncusu Adil Rami bugün kulübümüzle görüşmelere başlamak üzere Türkiye'ye gelecektir. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu ile transfer görüşmelerine başlanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı Geride kalan Marsilya'da tamamlayan Rami, 21 resmi maçta oynadı. Fransa Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda da yer alan 33 yaşındaki stoper, kariyerinde ayrıca Lille, Valencia, Sevilla ve Milan formalarını terletti.

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