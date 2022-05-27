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Spor Fenerbahçe '6 numarasını' Süper Lig'de buldu!
Spor

Fenerbahçe '6 numarasını' Süper Lig'de buldu!

Fenerbahçe Yönetimi, Nuri Şahin'in de dokunuşlarıyla birlikte Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 13:50:00 -
Fenerbahçe '6 numarasını' Süper Lig'de buldu!

Fenerbahçe Yönetimi, Nuri Şahin'in de dokunuşlarıyla birlikte Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor.

Yönetim, Nuri Şahin'in de dokunuşlarıyla birlikte Antalyaspor'daki futboluyla dikkatleri üzerine çeken Fernando Lucas Martins'i de kadrosuna katmak istiyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 750 BİN EURO

Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Antalya'ya 1.5 yıllık imza atan Brezilyalı 6 numaranın sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğu, söz konusu rakamın ise 750 bin Euro olduğu belirtildi.

JORGE JESUS'UN ONAYI BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, Fernando ile ilgili hamle yapmak için Jesus'un göreve başlamasını ve oyuncuyla ilgili raporunu vermesini bekliyor.

ANTALYASPOR'DAKİ MAAŞI 700 BİN EURO

Antalyaspor'da 700 bin Euro maaş aldığı öğrenilen 30 yaşındaki futbolcunun kariyerinde Gremio, S.Donetsk, Sampdoria, S.Moskova gibi kulüpler bulunuyor.

TRABZONSPOR'UN DA GÜNDEMİNDE

Trabzonspor'un da gündeminde olan Fernando, Türkiye'ye gelmeden önce B.Guoan formasını giyiyordu.

 

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