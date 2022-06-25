  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe 30 yaşındaki yıldıza teklif götürdü
Spor

Fenerbahçe 30 yaşındaki yıldıza teklif götürdü

Fenerbahçe, orta sahasını Sergio Oliveira ile takviye etmek için harekete geçti. A Bola Gazetesi, Portekizli yıldız için Porto’ya ilk teklifin gittiğini yazdı. Rakam belirtilmese de Sarı-Lacivertliler’in masaya 4 milyon Euro ile oturduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 09:18:00 -
Fenerbahçe 30 yaşındaki yıldıza teklif götürdü

Yönetim, Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda, transferlerin büyük bölümünü Dinamo Kiev ile 20 Temmuz’da oynanacak olan ilk maça yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Tecrübeli teknik adamın en önem verdiği takviyelerden biri, orta saha... Willim Carvalho ve Willian Arao’da istediği kadar yol katedemeyen Sarı-Lacivertliler, rotayı Sergio Oliveira’ya çevirdi.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezonun ikinci yarısını Roma’da kiralık olarak geçirmişti. İtalyan ekibi, 13.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Porto’nun kadroda düşünmediği tecrübeli yıldız, Jesus tarafından istenince yönetim harekete geçti. A Bola Gazetesi, Fenerbahçe’nin ilk resmi teklifi Lacivert-Beyazlılar’a gönderdiğini yazdı. Haberin detayında, teklifin miktarı belirtilmedi. Ancak Sarı- Lacivertliler’in masaya 4 milyon Euro ile oturduğu öne sürüldü.

Jesus, kampa istiyor

Sergio Oliveira, hem Jorge Jesus ve Mario Branco etkisiyle hem de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda düzenli olarak oynama şansı bulacağı için Fenerbahçe’ye sıcak bakıyor. Fenerbahçe’nin operasyon direktörü Branco’nun, PAOK’ta görev yaptığı sırada yakın ilişki kurduğu yıldız futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi. Jesus, orta saha transferinin, 1 Temmuz’da başlayacak Avusturya kampına katılmasını umuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23