Fenerbahçe 2-0'dan geri döndü
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Fransa'nın Rennes takımına konuk oldu. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Rennes, 52. dakikada Terrier ile 54. dakikada Majer'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 60. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+2. dakikada Valencia'nın penaltıdan kaydettiği gollerle 2-2'yi yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 tamamlandı.
Bu sonucun ardından iki ekip de puanını 4'e çıkardı.
Maç 2 dakika geç başladı
Rennes ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma, 2 dakika kadar geç başladı.
Hakem başlama düdüğünü çalmadan önce Rennes kale arkası tribünlerinde meşaleler yakıldı.
Sahada topun görüşü düşerken hakem dumanın kaybolmasını bekledi. Hemen ardından Fenerbahçe tribünlerinde meşaleler yakılınca müsabaka yaklaşık 2 dakika kadar geç başladı.
Gol VAR'dan döndü
Fenerbahçe'nin 25. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ayağından bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Golün ardından hakem orta sahayı işaret ederken, pozisyon 1 dakika kadar VAR'dan izlendikten sonra gol kararı iptal edildi.
Luan Peres devam edemedi
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Rennes'in 54. dakikada kaydettiği golü engellemek isterken kale direğine çarpan 28 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 3 dakika kadar sahada tedavi edildi.
Maça devam edemeyen savunma oyuncusu, sedyeyle kenara alınırken yerine 57. dakikada Ezgjan Alioski oyuna girdi.
VAR, kırmızı getirdi
Müsabakanın 83. dakikasında Rennes, 10 kişi kaldı.
Ev sahibi takımın bir atağının ardından 81. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Rennes'den Hamari Traore arasında yaşanan sürtüşmede İrfan Can yerde kaldı.
Maçın hakemi 82. dakikada Traore'ye sarı kart gösterdikten sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve 83. dakikada Traore'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ett
Rennes: 2 - Fenerbahçe: 2
Stat: Roazhon Park
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu (Dk. 77 Doku), Majer (Dk. 77 Tait), Sulemana (Dk. 65 Doue), Terrier (Dk. 74 Abline), Gouiri (Dk. 64 Truffert)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres (Dk. 57 Alioski), Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Rossi), Lincoln Henrique (Dk. 67 Emre Mor), İrfan Can Kahveci, King (Dk. 67 Pedro), Batshuayi (Dk. 66 Valencia)
Goller: Dk. 52 Terrier, Dk. 54 Majer (Rennes), Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 83 Traore (Rennes)
Sarı kartlar: Dk. 76 Majer, Dk. 90+4 Theate (Rennes), Dk. 90+3 Pedro (Fenerbahçe)