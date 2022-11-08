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Fener yapamadı, Aslan bitiriyor! Haydi bakalım...

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki başkanlık döneminde hayalini kurduğu yıldız futbolcu Galatasaray'a transfer oluyor. Aziz Yıldırım, Belçikalı futbolcu için 2011 yılında tam 18 milyon euro teklif etmiş ancak bu rakam reddedilmişti. Galatasaray tam 11 yıl sonra oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 15:51:00 -
Fener yapamadı, Aslan bitiriyor! Haydi bakalım...

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki başkanlık döneminde hayalini kurduğu yıldız futbolcu Galatasaray'a transfer oluyor. Aziz Yıldırım, Belçikalı futbolcu için 2011 yılında tam 18 milyon euro teklif etmiş ancak bu rakam reddedilmişti. Galatasaray tam 11 yıl sonra oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Aziz Yıldırım'ın transfer hayalini Galatasaray gerçekleştiriyor. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüttüğü sırada kadroya katmak için büyük uğraş verdiği Belçikalı yıldız, adım adım Galatasaray'a geliyor.

Akşam'a göre; Aziz Yıldırım dünyaca ünlü isim için 2011 yılında Lille'e tam 18 milyon euro teklif etmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Efsane başkanın içinde ukde kalan bu yıldız, tam 11 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. Galatasaray, Belçikalının transferini bu kez bitiriyor.

Aziz Yıldırım'ın hayalini kurup transferini gerçekleştiremediği o isim Eden Hazard. 2011'de Fransızların kapısını çalan Aziz Yıldırım, 18 milyon euroyu masaya koysa da Lille'in 30 milyon euro talebi sonrası imzalar atılmamıştı.

Aziz Yıldırım'ın transfer hayali olan Belçikalı yıldız, bu gelişmenin ardından 1 yıl sonra 35 milyon euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmuş ve burada unutulmaz başarılar kazanmıştı. Hazard 2019'da ise 115 milyon euro gibi rekor bir bedelle Real Madrid'e imza atmıştı.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA TRANSFERİ BİTİREBİLİR

La Liga devinde yaşadığı sakatlıklarla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan futbolcu bir kez daha Galatasaray'ın gündeminde. Marca'nın haberine göre Cimbom, 31 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde kiralamak için harekete geçti.

Oyuncuyu kiralamaya sıcak bakan Real Madrid ile maaş konusunda uzlaşılması halinde dünyaca ünlü yıldız ocak ayında Galatasaray formasını sırtına geçirecek.

 

 


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