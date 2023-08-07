Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğine sert tepki! Ziyaretin zamanlaması büyük dikkat çekti

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümünde, Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğine tepki göstererek, bu isteğin tesadüf olamayacağını söyledi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Trabzon'un fethinin 562. yıl dönümü olan 15 Ağustos 2023'te, Sümela Manastırı'nda ayin yapma isteğinin bulunduğunu belirtti.

Bartholomeos'un, "tüm dünya Rumlarını temsilen" sözde "ekümenik" patrik olarak hareket etmesinin, Lozan Antlaşması'nın maddelerinin fiili ihlali olduğunu vurgulayan Bekin, Lozan Antlaşması gereği Rum Patrikhanesi'nin imtiyazlarının lağvedildiğini, sadece "başrahip" unvanının kullanılabilmesinin, Adalet Bakanlığı tarafından tescil edildiğini kaydetti.

Doğan Bekin, "Buna rağmen hala ısrarla 'ekümenik' sıfatının kullanılmaya çalışılması, her türlü izahtan varestedir. Sözde Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un, Doğu Rum Kilisesinin ortaya koyduğu 'eşitler arasında birinci' değerlendirmesiyle 'ekümenik patrik' ve Fener Rum Patrikhanesinin de 'Ekümenlik Merkezi' olarak dünyadaki Ortodoks mezhebi mensuplarının bir dini kurumu olarak görülmesi, başta Lozan Antlaşması olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı bir uygulamadır." diye konuştu.



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Bartholomeos'un "ekümenik" unvanının arka planının, iyi okunması gerektiğini dile getiren Bekin, Bartholomeos'un, 15 Ağustos 2023'te, Sümela Manastırı'nda ayin yapacak olmasının tesadüf olamayacağını ifade etti.

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ şube başkanı Gazeteci Yazar Erol Kara :

“Kara papaz ayini durdurulsun”

Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ şube başkanı Gazeteci Yazar Erol Kara 15 Ağustos’da Sümela manastırında yapılması düşünülen Kara papaz ayininin Megali İdea ve Pontus emelleri taşıdığına dikkat çekerek, “Bu ayinin amacı Trabzon’un fetih tarihini unutturmak, gölgelemek ve böylece buralarının aslında Yunan toprağı olduğu propagandasını yaparak “Megali İdea” emellerine hizmet etmektir." Dedi.

15 Ağustos da Fener Rum patrikhanesinin Sümela Manastırında yapacağı ayinin Fatih Sultan Mehmet in Trabzon u fetih gününe denk getirilmesinin bilinçli yapıldığı belirten Mavi Vatan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Derneği Elazığ şube başkanı Gazeteci Yazar Erol Kara, bu ayinin bu tarihte yapılmaması gerektiğini belirterek, hükümetin bu tarihte ayin yapılmasına müsaade etmemesi gerektiğini söyledi.

Kara,” Ortodoksların sorumlusu olan Fener Rum metropolitliği bu kararla yetkilerini aşmıştır. 88 Yıl boyunca Müze olan Sümela Manastırının ayinlere açılmasının mantıklı bir tarafı yoktur. Çünkü bölgede Hristiyan teba bulunmamaktadır. Megali idea ve pontus emelleri taşıyan bu ayin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi ve Lozan antlaşması hükümlerine aykırıdır.” Diye konuştu.