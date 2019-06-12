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Fener alayı yürüyüşü yapıldı

Milli Mücadele’nin ve Amasya Tamimi’nin 100.

12 Haziran 2019 Çarşamba 04:46
Fener alayı yürüyüşü yapıldı

Milli Mücadele’nin ve Amasya Tamimi’nin 100. yılı dolayısıyla bu yıl daha da önem kazanan 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında fener alayı yürüyüşü coşkuyla gerçekleştirildi.


Belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde İstasyon Köprüsü’nden başlayıp Yavuz Selim Meydanı’nda tamamlanan ve çok sayıda Amasyalının katıldığı yürüyüşe Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün ile Belediye Başkanı Mehmet Sarı öncülük etti. Kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinin de yer aldığı yürüyüşün sonunda ‘Amasya 12 -22 Haziran 2019’ yazısı meşalelerle ateşlendi.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı , “Gönül verenlere, onun gelişinden kıvanç duyanlara rahmet diliyorum. Cenab-ı Hakk onlardan razı olsun diyorum. Bizleri de onların torun olmaktan Cenab-ı Hakk mahrum eylemesin diyorum. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.” dedi.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, “Yapmanız gereken sahip olduğumuz ve bizi bugünlere taşıyan değerlere sahip çıkmaktır. Yapmamız gereken ecdadımızın bugünlere bizi getirmek için ne zorluklara katlandığını bilip bunu gelecek kuşaklara, torunlarımıza aktarmaktır ve yapmamız gereken bizler gibi bizim o gün düştüğümüz gibi mazlum duruma düşen tüm milletlerin de yanında dimdik durarak, onlara örnek olmaya, onlara destek olmaya devam etmektir. Amasyamızın seneler önce Osmanlı’yı tekrar kurduğu gibi, 100 yıl evvel Milli Mücadele’ye önderlik ettiği gibi bundan sonra da Türk milletinin bütün davalarında en yakınında olacağına, Amasyalı insanlarımızın Türk milletinin başının sıkıştığında yanında olacağına, en güvenilir kalelerinden olacağından emin olduğumu belirtiyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Yavuz Selim Meydanı’nda 12-22 Haziran yazılı yazının ateşlenmesiyle fener alayı yürüyüşü sona erdi.Etkinlikler kapsamında Tugay Bandosu Şehzadeler Gezi Yolu’nda konser verdi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 04:46
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