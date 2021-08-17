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Spor

Fener acilen forvet arıyor!

Fenerbahçe’de santrfor arayışları sürüyor. Adana Demirspor maçında Valencia’nın yokluğu, Samatta’nın formssuzluğu ve oyuna ikinci yarıda giren Serdar Dursun sakatlığı sonrası maçı forvetsiz tamamlamak zorunda kalan Sarı-Lacivertliler forvet arayışını hızlandırdı.Gündeme gelen birçok ismin arasında Cedric Bakambu öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 12:42:00 -
Fener acilen forvet arıyor!

 

Fenerbahçe’de santrfor arayışları sürüyor. Adana Demirspor maçında Valencia’nın yokluğu, Samatta’nın formssuzluğu ve oyuna ikinci yarıda giren Serdar Dursun sakatlığı sonrası maçı forvetsiz tamamlamak zorunda kalan Sarı-Lacivertliler forvet arayışını hızlandırdı.Gündeme gelen birçok ismin arasında Cedric Bakambu öne çıkıyor.


Fenerbahçe santrfor takviyesinde seçeneklerini artırdı.

Alexander Sörloth için oyuncu ve Leipzig kulübüyle henüz istediği sonuca ulaşamayan sarı lacivertliler, birkaç ismi daha listesine aldı.

Gündemin ilk sırasında Cedric Bakambu var.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim’in de eski takım arkadaşı olan Beijing Guoanlı futbolcu, yıllık 10 milyon avronun üzerinde kazanıyor.

Çin kulübü, 2021 yılı sonunda sözleşmesi bitecek Bakambu'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Kongolu futbolcunun da kariyerine başka bir takımda devam etmek istediği gelen haberler arasında.

Sarı lacivertliler, tarafların sözleşme feshinde anlaşması halinde 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe ile adı anılan Aleksandar Mitrovic'in ise yüksek maliyeti nedeniyle transferi zor görünüyor.

Sırp golcünün Championship’e düşen Fulham’da kalmak istemediği öğrenildi.

 

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