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Aktüel

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Harun Tunçel atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:24:21 -
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Harun Tunçel atandı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Harun Tunçel atandı.


Fen Edebiyat Fakültesi dekanlık makamında gerçekleşen devir teslim törenine katılan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Prof. Dr. Cihan Darcan’a çalışmaları nedeniyle teşekkür etti ve yeni Dekan Prof. Dr. Harun Tunçel’e başarılar diledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un da katıldığı törende COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi.

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