Feministler bu haberi okumasın! İrlanda'da sözde kadın savunucularına sandık tokadı
İrlandalılar, Dünya Kadınlar Günü’ndeki referandumda aldıkları kararla dikkat çekti.
Referandumda, anayasadan ‘kadının evdeki görevleri’ maddesinin çıkarılması oylandı.
İrlanda halkı kadınlara ilişkin bu oylamaya “Hayır” dedi.
Feministlere sandık tokadı!
İrlanda’da hükümetin feminist adımı sandıktan döndü. Dünya Kadınlar Günü’nde yapılan referandumun ilk sonuçlarına göre seçmenlerin ezici bir çoğunluğu kadının yerinin evi olduğunu söyleyen anayasa maddelerinin değiştirilmesi önerisine "hayır" dedi.
1937 yılında İrlanda Anayasası'na eklenen maddede "Kadın, ev içindeki yaşamıyla devlete, onsuz kamu yararının sağlanamayacağı bir destek verir. Bu nedenle devlet, annelerin ekonomik zorunluluk nedeniyle evdeki görevlerini ihmal edecek şekilde çalışmaya mecbur kalmamalarını sağlamak adına çaba gösterecektir" ifadesi yer alıyor.
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