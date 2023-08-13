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Gündem Feminist - vegan kadının yerin dibine girdiği an
Gündem

Feminist - vegan kadının yerin dibine girdiği an

Yeniakit Publisher
2023-08-13 13:52:00 -

İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın vegan ve feminist bir aktivisti rezil ettiği görüntüler gündem oldu.

İngiliz gazeteci Piers Morgan, canlı yayınlanan şovuna, ünlü bir feminist – vegan aktivisti davet etti. Söz konusu programda kadın, et tüketiminin küresel ısınma / iklim değişikliğinin başlıca nedeni olduğunu ileri sürdü.

Morgan ise uçak yakıtlarının iklim değişikliğine ciddi manada etki ettiğini vurgulayarak, “Senin yediğin bademleri dünyanın öbür ucundan getiren uçaklar iklimi değiştiriyor” ifadesini kullandı.

Morgan’ın uzun konuşması ve o sırada kadın aktivistin cevapsız kalması dünya genelinde gündem oldu.

2022'de yaşanan olay, sosyal medyada tekrar paylaşıma sokuldu.

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