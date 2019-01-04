Feminist siyasetçi: Hakiki feminist İslam düşmanı olmalıdır

yeniakit.com.tr Valerie Boyer gibi şiddetli Türk-İslam düşmanı Fransız Cumhuriyetçilerinin parti sözcüsü olan feminist yazar Lydia Guirous, hakiki bir feministin İslam düşmanı olması gerektiğini söyledi.

“İslamcılıkla savaşmamız aciliyettir”

Feminizm üzerine yazdığı kitabıyla alakalı röportaj veren Lydia, şu ifadeyi kullandı: “Hakiki bir feminist olduğumuz zaman, kadın hakları için temel tehlikenin İslamcılık olduğunu ve onunla savaşmamızın kesinlikle bir aciliyet olduğunu mutlaka anlamalıyız.”

Böylece bu Fransız kadın, feminizmin esasının İslam düşmanlığı üzerine olduğunu ve gerçek bir feministin de İslam ile mücadele eden kimse olduğunu açığa vurdu. Ayrıca, belki ancak kendi heva ve heveslerine uydurulmuş bir İslam’a (?!) tolerans gösterebileceklerini ve bunun haricinde Müslüman olduğunu söyleyip İslam’ın emir ve yasaklarını tutmaya çalışanlara asla tahammülleri olmadığını da imaen belirtmiş bulundu.

“Acilen Müslümanları asimile etmeliyiz”

Lydia Guirous daha evvel de İslam ve Müslümanları hedef alamn paylaşımlarda bulunmak ve tanımladığı “hakiki feminist” tavrını bu suretle sergilemiş olmakla biliniyor.

Fransa ve Avrupa’da Müslüman nüfusun ilerlediğine dair Aralık 2017’deki haber üzerine Lydia şunları yazmıştı: “Müslüman inancındaki toplulukların bir kısmının entegrasyonu Fransa ve Avrupa’da bir başarısızlıktır. Din dışı kanunların İslam’ın manevi kanunları üzerinde önceliği olduğunu onaylatan ve ülkelerdeki hayat tarzına saygı duyduran gerçek bir asimilasyon politikasının hayata geçirilmesi aciliyeti bulunmaktadır.”

Makbul gördükleri Müslüman tipi: Siyasetten uzak duran

Daha evvel yazdıkların ifadelerini kendince bir dikkat içinde yazmaya çalıştığı görülen Lydia’nın, tamamıyla İslam diniyle değil de bir kısım Müslümanlarla problemlilermiş gibi bir sunum yapmaya çaıştığı fark ediliyor.

Bunun için Fransız siyasetçi feminist, “barışçıl” diye andığı İslamcı grubun “sufiler” olduğunu 24 Kasım 2017 tarihli twitinde yazmakla birlikte, bunların “İslam’ın apolitik” bir akımını temsil ettiklerini vurgulamasıyla dikkat çekiyor. Böylece gerçek tasavvuf ehlini yanlış aksettirmesi bir yana, istedikleri Müslümanların söyleyp yaptıklarına ses çıkarmayarak boyun eğen Müslüman tipi olduğu mesajını veriyor.

Ayrıca 29 Ekim 2017 twitinde ise, “Laiklik için tehlike siyasal İslam’dır” diyerek, tolere edebilecekleri Müslüman tipolojisi anlayışını da gözler önüne seriyor: Siyasetten, karar alıcı mekanizmada müessiriyetten, etkili ve yetkili makamlar uzak, suya sabuna dokunmayan, camiye hapsolmuş Müslüman!..

2014 yılında da “Allah Büyük, Cumhuriyet de Öyle” şeklinde hadsiz ve edepsiz isimde bir kitap yayınlayan Lydia Guirous, adeta hak ve inancını müdafaaya kalkan hemen her Müslüman’ı “radikal” yahut “terörist” olmakla suçlayan bir anlayışa sahip.