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Spor Felipe Melo'dan haber var!
Spor

Felipe Melo'dan haber var!

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Brezilyalı Felipe Melo ile ilgili transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:26:00 -
Felipe Melo'dan haber var!

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Brezilyalı Felipe Melo ile ilgili transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Transferde adı Galatasaray ile de anılan Palmeiras'ın 38 yaşındaki orta saha oyuncusu Felipe Melo'nun ülkesinin bir başka takımı ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcunun, Internacional'in yaptığı 2 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

Sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek olması nedeniyle talipleri de artan Felipe Melo'ya, Sao Paulo, Fluminense ve Flamengo'nun da ilgi gösterdiği ifade edildi.

Ülkemizde Galatasaray forması da giyen Felipe Melo özellikle sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazandı. Brezilyalı futbolcu Galatasaray'da 154 resmi maçta forma giyerken, 18 gol atıp, 12 asist yaptı.

 

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