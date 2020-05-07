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Spor

Felipe Melo önerdi Galatasaray transfer ediyor! İşte o isim

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo sarı kırmızılı ekibe Brezilyalı genç oyuncu Talles Magno'yu önerdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:50:00 -
Felipe Melo önerdi Galatasaray transfer ediyor! İşte o isim

Yaz transfer döneminde gelecek vadeden yıldız adaylarına yönelme kararı alan sarı-kırmızılılarda, sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın efsane isimleri Claudio Taffarel ve Felipe Melo bu transferde devreye girerken, yönetim Mario Jardel'den de fikir aldı.

Melo önerdi!

Vasco Da Gama'da forma giyen 2002 doğumlu Talles Magno'ya kanca atıldı. 26 Haziran'da 18 yaşına girecek 1.86 boyundaki solak santrfor yetenekleriyle heyecan yaratıyor.

Brezilya U17 takımında da 6 maça çıkıp 3 gol atan Magno'nun piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kanatlarda da görev yapabilen Magno, çıktığı 17 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı.

GalataGalatasaray'ın Talles Magno transferi için eski yıldızları Claudio Taffarel ve Felipe Melo'yu da devreye sokacak.

Efsane golcü Mario Jardel'e de futbolcunun durumunu soran teknik heyet olumlu rapor aldığı için şartları zorlayacak.

Cimbom üç yıldızıyla devreye girerek oyuncuyu kulüpten koparmaya çalışacak

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