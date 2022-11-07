Türkleri kızdıran Frankfurt Belediye Başkanı koltuğundan oldu

Almanya’da her yaptığı hareket bir öncekinden daha kötü sonuçlar doğuran Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann'ın görevden alınması için yapılan referandumdan yüzde 95.1 “Evet gitsin” oyu çıktı.

Oyların yüzde 98’i sayıldı ve “Kalsın” diyenlerin oranı, yüzde 4.9 oldu. Türk eşi Zübeyde'ye yüksek maaş kıyağı çekmekle suçlanan Feldmann, bunun bedelini ağır ödedi. Feldmann, 2024'e kadar sürmesi gereken görevini en geç cuma gününe bırakacak.

153 bin oy lazım

Başta partisi SPD olmak üzere, tüm partilerin gitmesini istediği Feldmann, istifa etmemekte direnince, referandum kararı alınmıştı. 508 bin seçmenin olduğu kentte, oylamanın geçerli olması için en az 153 bin kişinin oy vermesi gerekiyordu, bu rakam 202 bine dayandı.

Sandıktaki oylar 100 bini aştı ve bir o kadar da mektupla oy verildi. Böylece katılımcı oranı yüzde 40'ları geçti. İkinci baraj ise, katılımcıların en az yüzde 75'inin “Evet“ demesiydi. O oran da aşıldı.

Oy verme işlemi 08.00'de başladı ve oylama 18.00'e kadar sürdü. Oylamanın bitmesinden sonra Feldmann, belediyeye gelerek sonuçları beklemeye başladı. Mektupla oy sayımı uzun sürdüğü için sonuçların yarın kesinleşmesi bekleniyor. Mektupla oylarda da oranın aynı kalacağı, “Evet” sayısının daha da artacağı tahmin ediliyor.