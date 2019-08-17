0553 313 94 23

Felaketin 20. yılı! Çok sayıda ilde törenler düzenlendi

Bugün 17 Ağustos 1999 depreminin 20. yıldönümü. Türkiye'nin birçok kentinde hayatını kaybedenler için çeşitli törenler gerçekleştiriliyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:21
Felaketin 20. yılı! Çok sayıda ilde törenler düzenlendi

Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.

Depremin merkez üssü Gölcük'te 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 252 kişi yaralandı. Depremde ilçedeki binalarda da büyük zarar oluştu. Deprem nedeniyle ilçedeki 2 bin 350 konut ağır hasar, bin 816 bina orta hasar, 2 bin 772 bina az hasar görürken, 2 bin 125 iş yeri ağır hasarlı, bin 314 iş yeri orta hasarlı, bin 95 iş yeri ise az hasarlı duruma geldi, altyapı ve üstyapı ise tamamen tahrip oldu. Bu durum göç alan ilçe konumundaki Gölcük'ü göç veren bir duruma dönüştürdü. Nitekim depremden bir yıl sonra yapılan sayımda nüfus, 80 binden 55 bin 790'a düştü.

Depremin üzerinden geçen 20 yılda yapılan ekonomik, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmalarla ilçenin nüfusu 163 bin 500'e ulaştı.

"İlçeye bir müze yapacağız" 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin sadece Gölcük değil tüm Türkiye için deprem bilinci açısından milat olduğunu belirterek depremin ne anlama geldiğini insanların 17 Ağustos 1999'da öğrendiğini söyledi.

İlçede 46 dönümlük alana millet bahçesi yapacaklarını belirten Sezer, müzenin içindeki bir galeride depremin gerçekliğini ortaya koyacaklarını aktardı.
Sezer, "Miniagölcük" yapmayı planladıklarını anlatarak Servet-i Fünun Dergisi'nin ilk defa Gölcük'te köy postası olarak yayınlandığını ve bu durumu da müzedeki galeride yaşatacaklarını kaydetti.

Başkan Sezer, kentsel dönüşüm yapılan eski sanayi sitesinin bulunduğu yere alışveriş merkezi yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:21
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Sakarya
  4. Kocaeli
  5. İstanbul
  6. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer
  7. 17 Ağustos Deprami
  8. 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira avans
    1. Emekliye güzel haber! 6 bin 62 lira..
    2. Trabzon’da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
    3. Terör örgütü PYD, DEAŞ'lı esirleri koz..
    4. Yerli yapay zekâyla fiberde sınıf atladı
    5. Suriyeliler barış koridorunu bekliyor:..
    6. Hurda ve mozaik sanatına kadın eli..
    7. Toplum sağlığı büyükşehir korumasında
    8. Yanan otomobilin dumanı gökyüzünü..
    9. Yer: Adana... "Gürültü yaptı" diye..
    10. Adana'da 'gürültü' vahşeti
    11. Kapasitesini artıracak satışlarını..
    12. Erzincan'da otomobil şarampole..
    13. ''Seri ile Galatasaray şampiyon..
    14. Mersin’de elektrik kesintisine karşı..
    15. Suriye’ye askeri konvoy
    16. Büyükşehir Belediyesi’nin enstrüman..
    17. CHP'li Başkan'dan AK Parti'ye çağrı:..
    18. ''Hakemler Galatasaray'ı tutmasına..
    19. Altındağ’da sağlıksız gıdaya geçit yok
    20. Hükümet teklifini sundu: 2020 için..
    21. Palandöken: "Turizm sadece deniz ve..
    22. Plan hazır! Gıda fiyatlarında kalıcı..
    23. Ütünün tabanını 3 dakikada parlatma..
    24. Balkonlarınıza hem şık hem de zarif..
    25. Kavşakta çarpışan araçlar hurdaya..
    26. Peter Fonda kimdir? Peter Fonda öldü mü?
    27. Öldüğüne inanmayan anne çocuğuna kalp..
    28. İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
    29. Edin Dzeko imzayı attı
    30. Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Ekrem İmamoğlu İBB'de kıyıma başladı!
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz
    İkinci Çekiç Güç’e asla izin vermeyiz