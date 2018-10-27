0553 313 94 23
impression

Felaketi yaşayan Rusya, yaralarını sarmaya çalışıyor

Rusya'nın Krasnodar bölgesine bağlı Soçi ve Tuapse şehirlerini vuran sel ve fırtına nedeniyle 6 kişi öldü. Milyarlarca ruble zararın meydana geldiği felaket sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 milyar ruble destek bütçesi ayrıldığını açıkladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 15:24
Felaketi yaşayan Rusya, yaralarını sarmaya çalışıyor

Rusya'nın güneyinde etkili olan sel ve fırtına nedeniyle 6 kişi öldü, milyarlarca ruble değerinde maddi zarar oluştu. Felaketin ardından bölgede felaketin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Rusya'nın güneyinde 3 gündür yaşanan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Krasnodar bölgesine bağlı Soçi ve Tuapse şehirleri başta olmak üzere birçok şekilde felaket yaşandı. Tuapse şehrinde Ren Nehri'nin taşması nedeniyle evleri su bastı, heyelanlar oluştu. Bölgede yaşayan toplam 6 kişi de sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de gerçekleşecek olan Suriye konulu 4'lü zirve öncesi Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratiev ile görüşerek felaket hakkında bilgi aldı.

6 ölü milyarlarca ruble zarar

Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratiev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bölgede yaşanan felaketle ilgili bilgilendirme sunumu yaparak, "Bölgede yaşanan felakette 6 kişi öldü, 105'i Soçi 160'ı Tuapse şehirlerinden olmak üzere 265 kişi yaralandı. Felakette toplam 100 bin kişi zarar gördü, milyarlarca ruble maddi zarar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bölgeye gıda ve temiz su yardımları yapılmaya başlandı. Ayrıca bölgede zarar gören araç ve tren yollarında çalışmalar başlatılarak ulaşım kısmen normale döndü" dedi.

1 milyar ruble destek açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratiev'in bilgilendirme sunumundan sonra bölgede çalışmaların arttırılması yönünde talebini ileterek, "Bölgede halkın yaralarının sarılması için Krasnodar bölgesine 1 milyar ruble başlangıç bütçesi ayrıldı. Ayrıca Bölgede yaraların sarılması için devletin tüm kaynakları her zaman yardıma hazır" ifadelerinde bulundu. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 15:24
  1. Rusya
  2. Putin
  3. Krasnodar
  4. Soçi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1 ölü, 3 yaralı
    1. Fabrika ek binası inşaatında çökme: 1..
    2. Asansör boşluğuna düşen işçi ağır..
    3. Vicdan asla paslanmamalı!
    4. Malatya'da 140 kaçak göçmen yakalandı
    5. Etiyopyalı Müslümanlardan dikkat çeken..
    6. Zonguldak Valisi kim oldu?
    7. Çorum'da 4 ton kaçak tütün ele geçirildi
    8. Yanan aracı için o kadar çırpındı,..
    9. Tüm eşyalar küle döndü, Kur'an-ı Kerim..
    10. Taksim'de hareketli anlar! Bu halde..
    11. "Bu sektör, savunmadan daha önemli..
    12. İstanbul'da 4'lü Suriye Zirvesi başladı
    13. 3. Havalimanı ulaşım güzergahları..
    14. Elinizi gözünüze sürmeyin
    15. İstanbul'daki kritik zirve öncesi..
    16. WhatsApp’ı internetsiz nasıl..
    17. Taksim'de korkutucu kaza! Eşi bu halde..
    18. Meteoroloji'den Marmara açıklaması:..
    19. İstanbul'dan gelip, 10 günde 12 evi..
    20. İstanbul'da silindir taşıyan TIR..
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    e okul öğrenci girişi karne notları sorgula VBS 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır?
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018
    Burs veren vakıf ve derneklerin listesi 2018

    Günün Karikatürü

    27 Ekim 2018
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu talimatı veren kim?
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri