Felaketi yaşayan Rusya, yaralarını sarmaya çalışıyor

Rusya'nın güneyinde etkili olan sel ve fırtına nedeniyle 6 kişi öldü, milyarlarca ruble değerinde maddi zarar oluştu. Felaketin ardından bölgede felaketin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Rusya'nın güneyinde 3 gündür yaşanan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Krasnodar bölgesine bağlı Soçi ve Tuapse şehirleri başta olmak üzere birçok şekilde felaket yaşandı. Tuapse şehrinde Ren Nehri'nin taşması nedeniyle evleri su bastı, heyelanlar oluştu. Bölgede yaşayan toplam 6 kişi de sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de gerçekleşecek olan Suriye konulu 4'lü zirve öncesi Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratiev ile görüşerek felaket hakkında bilgi aldı.

6 ölü milyarlarca ruble zarar

Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratiev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bölgede yaşanan felaketle ilgili bilgilendirme sunumu yaparak, "Bölgede yaşanan felakette 6 kişi öldü, 105'i Soçi 160'ı Tuapse şehirlerinden olmak üzere 265 kişi yaralandı. Felakette toplam 100 bin kişi zarar gördü, milyarlarca ruble maddi zarar oluştu. Bölgede hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Bölgeye gıda ve temiz su yardımları yapılmaya başlandı. Ayrıca bölgede zarar gören araç ve tren yollarında çalışmalar başlatılarak ulaşım kısmen normale döndü" dedi.

1 milyar ruble destek açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratiev'in bilgilendirme sunumundan sonra bölgede çalışmaların arttırılması yönünde talebini ileterek, "Bölgede halkın yaralarının sarılması için Krasnodar bölgesine 1 milyar ruble başlangıç bütçesi ayrıldı. Ayrıca Bölgede yaraların sarılması için devletin tüm kaynakları her zaman yardıma hazır" ifadelerinde bulundu.