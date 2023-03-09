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Dünya Felaket kapıda! Nükleer santralde çatlak tespit edildi
Dünya

Felaket kapıda! Nükleer santralde çatlak tespit edildi

Fransa'da Penly 1 Nükleer Santrali'nde çatlak tespit edilmesi üzerine birçok reaktörün faaliyeti durduruldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 16:14:00 -
Felaket kapıda! Nükleer santralde çatlak tespit edildi

Fransız enerji sağlayıcısı EDF, Seine-Maritime bölgesindeki Penly 1 Nükleer Santrali'ndeki bir reaktörün acil durum su borusunda beklenenden daha büyük bir çatlak gözlemlendiğini açıkladı.

Açıklamada, çatlağın tespiti üzerine söz konusu santral dahil birçok nükleer santraldeki reaktörlerin faaliyetinin güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi. Çatlağın 2021'de birçok reaktörde tespit edilen aşınmalarla ilgili olduğu değerlendiriliyor.

Fransa Nükleer Güvenlik Kurumu (ASN) Direktörü Julien Collet da faaliyetlerin durdurulmasının aylarca sürmeyeceğini ifade etti.

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