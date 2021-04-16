Bir Zamanlar Çukurova izle | ATV ekranlarında 3.sezonuyla yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 15 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi. 92. Bölümde yer alan bir sahne ise milyonların ‘Fekeli ölecek mi?’ sorusunu araştırmasına yol açtı. Peki, Ali Rahmet Fekeli ayrıldı mı?

Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurove dizisinin 92. Bölümünde heyecanlı bir sahne yaşandı. Demir Yaman, Ali Rahmet Fekeli’yi Çırçır’da silahla vurdu. Fekeli’nin kanlar içinde yerde kalmasının ardından ise diziyi yakından takip edenler Kerem Alışık’ın kadrodan ayrılıp ayılmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında ise yapımcıdan bir açıklama gelmedi. Fekeli’nin durumu 93. Bölümde belli olacaktır.