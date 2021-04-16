  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?
Medya

Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Ali Rahmet Fekeli diziden ayrıldı mı? ATV ekranlarında yayımlanan Ali Rahmet Fekeli karakterinin diziye veda edip etmeyeceği araştırılıyor. Fekeli diziden ayrıldı mı? Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm

Yeniakit Publisher
2021-04-16 00:24:00 -
Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova izle | ATV ekranlarında 3.sezonuyla yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 15 Nisan Perşembe günü ekranlara geldi. 92. Bölümde yer alan bir sahne ise milyonların ‘Fekeli ölecek mi?’ sorusunu araştırmasına yol açtı. Peki, Ali Rahmet Fekeli ayrıldı mı?

Fekeli ölecek mi? Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurove dizisinin 92. Bölümünde heyecanlı bir sahne yaşandı. Demir Yaman, Ali Rahmet Fekeli’yi Çırçır’da silahla vurdu. Fekeli’nin kanlar içinde yerde kalmasının ardından ise diziyi yakından takip edenler Kerem Alışık’ın kadrodan ayrılıp ayılmayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında ise yapımcıdan bir açıklama gelmedi. Fekeli’nin durumu 93. Bölümde belli olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti...
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın alacaklar dikkat! Uzman isim rakam verdi

Stratejist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyalarına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.
33 yıldır her gün oruç tutuyor
Gündem

33 yıldır her gün oruç tutuyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Osman Ay, 33 yıldır hiç ara vermeden oruç tutuyor. Bu durumun sağlığına faydalı olduğunu ifade eden Ay,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay