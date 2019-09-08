Fehmi Koru, Ali Babacan'ın ittifak yapacağı partiyi açıkladı! Sunucu şaştı kaldı

Yazar Fehmi Koru, AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlığına girişen Ali Babacan'ın ittifak yapacağı partiyi açıkladı.

Habertürk'te yayınlanan Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan Fehmi Koru, dikkat çeken ifadeler kullandı. Koru'nu sözleri sonrası Kübra Par'ın şaşkınlığı dikkat çekti.

Fehmi Koru, Ali Babacan önderliğinde kurulacak yeni partinin AK Parti ile ittifak kurabileceğini söyledi. Kübra Par, “Çok enteresan bir şey söylediniz. Bu yeni kurulacak parti açısından bir çelişki değil mi?” diye sordu. Fehmi Koru ise, “AK Parti ile ittifak kurulabilir. AK Parti'ye muhalefet ederek, Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak bir siyasi çizgi izleyeceklerse buna ihtiyaç yok Türkiye’de” diye konuştu.

Kadro belirleniyor

Koru, yeni partiyle ilgili önemli bilgiler verirken şunları söyledi:

Ali Babacan'a telkinler yapıldı, kendisi de temaslarında böyle oluşum ihtiyacını fark ettiği için ikna oldu. İkincisi nasıl parti? Bu yönde fikir alışverişinin yaşandığını zannediyorum. Babacan 100'ün üzerinde isimle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. En uzak gördüğü kişilerden başlayarak onların görüşlerini alarak kendi kafasındaki projeyi izah etti. Bu görüşmeler sırasında karşılıklı teklifleşme, taahhütleşme sözkonusu değil. Şimdi kadronun belirlenmesi aşamasına gidiliyor. Kurucu kadrosunda olması elzem görünüyorsa olmaması için bir sebep yok. Beşir Atalay da öyle. Devlette önemli görevler üstlenmiş bürokratlar da böyle bir oluşum içerisinde. Haşim Kılıç'ın da bu oluşumun içinde olacağını düşünüyorum. Mehmet Şimşek bildiğim kadarıyla hareketin içinde. Ama kurucu olacağı anlamına gelmiyor. Şimşek'in ismi baştan beri anılıyor. Birol Aydemir'le bildikte şu anda devletten emekli olmuş her alandan şu anda bu oluşumun tabanını oluşturmaya çalışıyorlar.