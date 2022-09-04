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Spor Feghouli'nin takımı belli oldu.. Süper Lig iddiası vardı!
Spor

Feghouli'nin takımı belli oldu.. Süper Lig iddiası vardı!

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig'de çeşitli takımlarla görüşen ancak anlaşamayan Sofiane Feghouli'nin El Ahly ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 16:39:00 -
Feghouli'nin takımı belli oldu.. Süper Lig iddiası vardı!

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig'de çeşitli takımlarla görüşen ancak anlaşamayan Sofiane Feghouli'nin El Ahly ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

Galatasaray ile şampiyonluklar ve kupalar kazanan Feghouli'nin yeni takımı merak konusuydu. Cimbom ile sayısız başarılar kazanan Feghouli için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sarı kırmızılılardan ayrılmasıyla beraber Feghouli, Süper Lig takımlarıyla görüşmüştü. Yıldız oyuncu, bir dönem Başakşehir ve Beşiktaş ile temas halindeydi.

Her iki takımla da anlaşamayan Feghouli'nin yeni durağı belli oluyor.

Yıldız oyuncu için Suudi basını, önemli bir gelişmeyi okuyucularına aktardı. Aktarılan bilgilere göre Sofiane Feghouli, El Ahly ile görüşmelere başladı.

Cezayirli yıldız için Suudi kulübünün önemli aşama kaydettiği ifade edildi. Bununla beraber haberde, transfere kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

 

 

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