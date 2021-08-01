Fedon ağlayan sanatçı takımını fena haşladı: Kumar oynayacağınıza...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı müzik kısıtlamasına şarkıcı Fedon'dan destek geldi. Gece 00.00'da başlayan kısıtlamanın faydalı olduğunu söyleyen Fedon kararın doğru olduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanı iyi yaptı. Gece 24.00’ten sonra yaşam tarzı kötüye gider. Tehlikeler ikiye üçe katlanır" dedi.

Öte yandan müzik kısıtlaması üzerinden AK Parti hükümetine saldıran sanatçı geçinen ayak takımına da tepki gösteren Fedon,"Bir gecede benim aldığım paranın dört katını alan insanlar, 'Ah geçinemiyoruz vah yandık!' diyorlar ya işte bu ayıptır. Allah’tan korksunlar!" diye konuştu.

Kendisinin de uzunca bir süredir sahneye çıkmadığını aktaran Fedon, şnualrı söyledi:

"Pandemide çok ağlayıp sızladılar. Ağlamanın anlamı yok! Ben 40 yıllık müzisyenim. 16 ay sahneye çıkmadım diye yıkılacaksam yazıklar olsun bana! Normal bir yaşantıda, normal bir ekonomik durumda ve aile ortamında olan bir insan 16 ay çalışmadığı zaman, “Yandım anam!” diye ağlarsa ben o adamı kınarım. Assolistler ve solistler iyi para alabilir ama sahne arkası emekçileri öyle değil! Ben gecede 100 lira alıyorsam, benim yanımda çalışan yoldaşım, arkadaşım 10 lira alıyor. Onlar için bir yıkım oldu ve ben elimden geldiğince ekibimi korudum. Ancak bir gecede benim aldığım paranın dört katını alan insanlar, “Ah geçinemiyoruz vah yandık!” diyorlar ya işte bu ayıptır. Allah’tan korksunlar!"

Kazandıkları paraları içki ve kumar masalarında harcayan sözde sanatçıların pandemi sürecinde mağdur edebiyatı yapmasına sitem eden Fedon sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Benim yanımda üç-dört sene çalışmış, evini arabasını almış müzisyenler var ama sen kazandığınla kumar oynarsan, işten sonra içkiye dalarsan ve günlük yaşarsan tabii ki ağlayacaksın. Bazı müzisyenler kumar oynayacağına para biriktirseydi."