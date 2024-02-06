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Dünya Federal Temyiz Mahkemesinden Trump'ı kahredecek karar
Dünya

Federal Temyiz Mahkemesinden Trump'ı kahredecek karar

Yeniakit Publisher
2024-02-06 19:33:00 -
Federal Temyiz Mahkemesinden Trump'ı kahredecek karar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Donald Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine karar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Donald Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine karar verdi.

Kaynak: İHA

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Yorumlar

Abdullah Biri

Siyonistlerde siyaset Adaletin üstundedir. Siyasetlerinde adalet deyil menfeatler ön plandadır. Siyonizm= kan para iftira karalama kısaca tüm pislik ahlaksızlık= PARA MAL,
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