Federal Temyiz Mahkemesinden Trump'ı kahredecek karar
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Donald Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine karar verdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Donald Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine karar verdi.
Kaynak: İHA
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