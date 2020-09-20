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Siyaset ‘Federal macera istemiyoruz’
Siyaset

‘Federal macera istemiyoruz’

KKKTC Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, “Federal çözüm denilerek maceraya sürüklenmek istemiyoruz. Böylesi dönemde, bu halkı bu risklere kimse sokamaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:45:00 -
‘Federal macera istemiyoruz’

TV’de açıklamada bulunan Tatar, “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da 2017 yılındaki görüşmelerin ardından federasyonun artık bittiğini söyledi ve ‘Bu bizim neslin son denemesiydi’ dedi ama sonradan çark etti” ifadesini kullandı. Seçilmesi halinde Kıbrıs meselesinde izleyeceği yolun sorulması üzerine Tatar, şunları kaydetti: “Kıbrıs’ta barış 1974’te gelmiştir. Anlaşma için biz de masadan kaçmayız ama müzakereye oturunca zemini, takvimini de açık açık sorarız, netleştiririz. Bir süreç başlarsa sadece federal çözüm değil alternatifleri de masaya getiririz. Yan yana egemen eşitlik temelinde bir çözümü zorlayacağız. Şunu söylemeliyim ki artık hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

Türkiye ile uyumlu

Tatar, önemli olanın, ulusal çıkarlar ve Kıbrıs Türk halkının beklentisi olduğuna dikkati çekerek Rumların siyasi eşitlik temelinde anlaşma istemediğini halkın gayet iyi bildiğini vurguladı. Egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin garantörlüğünde bir anlaşma mücadelesi vermek gerektiğini belirten Tatar, “Federal çözüm denilerek maceraya sürüklenmek istemiyoruz” dedi.

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