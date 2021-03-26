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Ekonomi Fed'den flaş karar! Kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak
Ekonomi

Fed'den flaş karar! Kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların hisse almaları ve temettü ödemelerinin 30 Haziran'da serbest bırakılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 04:18:00 -
Fed'den flaş karar! Kısıtlamaları 30 Haziran'da kaldıracak

Fed'ten yapılan açıklamada, stres testinin gerektirdiği sermaye seviyelerinin üzerinde olan bankaların söz konusu tarihten itibaren ilave kısıtlamalara tabi olmayacağı bildirildi.

Açıklamada, bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaların, stres testinin tamamlanmasının ardından "çoğu firma" için 30 Haziran'da sona ereceği kaydedildi.

Fed'in açıklamasında, stres testinin gerektirdiği sermaye seviyesinin altında kalan bankalar için kısıtlamaların 30 Eylül'e kadar devam edeceği aktarıldı.

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