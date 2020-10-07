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Ekonomi Fed tutanaklarında "mali destek" vurgusu
Ekonomi

Fed tutanaklarında "mali destek" vurgusu

ABD Merkez Bankasınca, 15-16 Eylül'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları açıklandı - Tutanaklardan: - "Bu yıl bazı ilave maliye politikası desteğinin yürürlüğe gireceği varsayılıyordu. Bu ilave politika eylemi olmadan, ekonomik toparlanmanın hızı muhtemelen daha yavaş olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:31:58 -
Fed tutanaklarında "mali destek" vurgusu

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 15-16 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, ekonomik görünüme ilişkin olumlu gelişmelere rağmen ileriye yönelik önemli risklerin görülmeye devam edildiği kaydedildi.

Tutanaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve etkilerine karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyeti etkilemeye devam ettiğine işaret edilerek, "15-16 Eylül toplantısı sırasında mevcut olan bilgiler, ABD'nin reel ekonomisinin üçüncü çeyrekte hızlı bir şekilde toparlandığını gösterdi." değerlendirmesine yer verildi.

İş gücü piyasası koşullarının temmuz ve ağustos aylarında belirgin bir şekilde iyileşmeye devam ettiğine dikkat çekilen tutanaklarda, ancak istihdamın yıl başındaki seviyelerin altında kaldığı aktarıldı.

Tutanaklarda, "Toparlanmanın yıl sonuna kadar tamamlanamayacağının tahmin edilmesine rağmen, para politikası ve Fed'in likidite ile borç olanaklarının yanı sıra mali politika önlemlerinin ikinci yarıdaki toparlanmayı desteklemeye devam etmesi bekleniyordu. Bu yıl bazı ilave maliye politikası desteğinin yürürlüğe gireceği varsayılıyordu. Bu ilave politika eylemi olmadan, ekonomik toparlanmanın hızı muhtemelen daha yavaş olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ekonomik faaliyetin beklenenden daha hızlı toparlandığının belirtildiği tutanaklarda, mali desteğin daha az olması ya da daha geç gelmesi durumunda toparlanma hızının beklenenden yavaş olabileceği vurgulandı.

Tutanaklarda, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin yüksek olduğu belirtilerek, faiz oranının maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerine ulaşıncaya kadar mevcut seviyede tutulmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

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