Fed tutanakları Asya piyasalarını vurdu
Asya piyasaları, Fed tutanaklarının ileride daha fazla artırım sinyali vermesiyle karıştı.
Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların Fed tarafından yayınlanan ve üyelerin faiz artırımlarında kararlı olduklarını gösteren tutanakları sindirmesiyle karıştı.
Avustralya’da S&P/ASX 200 yüzde 0,39 düştü. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,54 ve Hang Seng Tech endeksi de yüzde 2,07 arttı.
Merkez Bankasının faizi 1 yıllık artırım sürecinden sonra ilk kez sabit tutma kararı aldığı Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 arttı.
Çin anakarasında, Shenzhen yüzde 0,11 oranında kısmi olarak düşerken, Şangay Bileşik marjinal olarak yükseldi.
Japon piyasaları, İmparator’un doğum günü nedeniyle bugün kapalı.