FED sonrası dolarda son durum!

S&P'nin Türkiye'nin notunu indirmesi sonrasında yönünü yukarı çeviren dolar, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,16'nın üzerinde seyrediyor. Dolar piyasaların kapalı olduğu geç saatlerde 4,1845'e kadar yükselerek rekor düzeye yaklaştı. Dolar 11 Nisan'da 4,1944 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.

Euro/TL ise 5 lira sınırında hareket ediyor.

Dolar küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında dört ayın zirvesinin altında işlem görüyor. Dolar endeksi 92.834 ile dört ayın zirvesini görmesinin ardından gerileyerek 92.508'de bulunuyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Fed'in bu yıl daha fazla faiz artırımına ilişkin piyasa beklentilerini değiştirmemesinin ardından dikkatler yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisine çevrildi.

Fed dünkü para politikası kararında beklentilere paralel olarak faiz oranlarını değiştirmeyerek yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tuttu.