Fed Ocak 2022 faiz kararı ne olur? Fed faiz indirirse dolar düşer mi çıkar mı?

Altın fiyatları ve dolar kuru fiyatları anlık olarak takip eden yatırımcıların gözü kulağı Fed'in ocak toplantısından çkacak faiz kararında. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Fed'in tutanaklarında bazı üyelerin faiz oranını artırmaya başlanmasının ardından bankanın bilançosunun boyutunu küçültmeye başlamanın uygun olabileceğini vurguladı. Peki Fed toplantı tarihi ne zaman? Fed ocak toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak Fed faiz kararı ne olacak? Altın ve döviz kurlarının nasıl şekilleneceğini merak eden yatırımcılar dünya ülkelerinin yükselen enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası gözler Fed’in açıklayacağı Oca 2022 faiz kararında.

FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor. FED aralık ayındaki toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu. FED Başkanı Jerome Powell ve yetkililer son toplantıda varlık alımını azaltma sürecini hızlandırma kararı almış, 2022 yılı için 3 faiz artışı sinyali vermişti

2022 FED toplantısı ne zaman yapılacak?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)