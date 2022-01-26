Fed kararı sonrası altın ne olur? Fed faiz artırırsa ne olur? Fed kararı doları yükseltir mi?

2022 Ocak ayına ilişkin faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası (FED) Toplantısından çıkacak kararda. Dün toplanan Fed, bugün dünya piyasalarının beklediği faiz kararını Fed Başkanı Jerome Powell'ın ağzından duyacak. FED faiz toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. FED faiz kararı, 26 Ocak saat 21.00 itibari ile açıklanması bekleniyor. Analistler, Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörülüyor. Analistler, karar metninde ve Powell'ın açıklamalarında para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydederek, faiz kararı sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

FED faiz artırımı yapacak mı?

Faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenmezken Fed Başkanı Powell vereceği mesajlar ve varlık alım programına dair açıklamalar piyasanın seyrinde etkili olabilir.

Fed faiz artırımı yaparsa ne olur?

Ekonomistler Fed’in bu toplantıda Mart ayındaki faiz artırımının sinyalini vermesini beklediklerini belirtti. Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, haftasonu müşterileriyle paylaştığı bir notta Mart, Haziran, Eylül ve Aralık’ta olmak üzere 4 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi. Fed’in faiz artırımı programına ilişkin beklenen açıklamaların gelmesi ihtimali altın üzerinde bir süre baskı oluştururken ons altın fiyatları dengesiz seyre yöneldi. Son bir aydır ons altın fiyatlar 1800 doların üzerinde kalma gayretini sürdürüyor. Piyasa uzmanları Fed’in faiz artırma ihtimalini altının çoktan fiyatladığını bundan dolayı da geri çekilmelerin sert olmayacağını belirtiyorlar.

İslam Memiş altın dolar yorumu!

İslam Memiş'ten Fed’in faiz kararı öncesi dikkat çeken açıklama geldi. İslam Memiş Youtube kanalında, “10-11 lira bandında yüzde 50, 13,30 – 13,40 lira aralığında yüzde 25 dolar alımı yapan yatırımcı diğer yüzde 25 için Fed'i beklemeye devam ediyor. Altın tarafında ise 620-630 lira seviyesinden yüzde 50, 770-780 lira seviyesinden yüzde 25 alım yapan diğer yüzde 25'i beklemeye devam ediyor” dedi. İslam Memiş yatırımcılara şu tavsiyeleri yaptı: “Fed'e odaklanırken yatırımcı öncelikle şunlara dikkat etmeli: Fed'in mutlaka dolar varlıklarını olumlu yönde destekleyen şahin açıklamaları olacak.

Önemli olan yüksek maliyetten döviz alan yatırımcı bu hafta ons altın tarafında bir fırsat yakalıyor. Özellikle gram altını 900-1000 lira seviyesinden alanlar altının ons fiyatı 1830 dolar seviyelerinde. Altın/dolar paritesi yapanlar şanslı olabilir. Altının ons fiyatındaki yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Altın/dolar paritesi yapmak isteyen yatırımcılar bu hafta son bir şans yakalıyor. O 900 - 1000 TL üstünde alım yapanlar maliyet düşürmek için bir fırsat yakaladı bana göre. Elinde altın bulunduranların maliyet düşürmek için son haftası.”