Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

FED kararı dolarda son durum!

Doların ateşinin FED faiz toplantısı sonrası çıkan kararla düşmesi beklenirken herhangi bir düşüş söz konusu olmadı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 09:36
FED kararı dolarda son durum!

FED'in faiz toplantısı sonrasında çıkan kararı ise dolar / TL için anlamlı bir harekete neden olmadı.İstanbul serbest piyasada dolar 4,1630 liradan, avro 4,9920 liradan güne başladı. 

Kapalıçarşı'da 4,1610 liradan alınan dolar, 4,1630 liradan satılıyor. 4,9900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9220 lira olarak belirlendi. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1770 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0020 lira olmuştu.

FED DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

ABD Merkez Bankası FED, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed, faizlerde değişikliğe gitmedi.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 09:36
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İspanya'da Emre Mor depremi!
    1. İspanya'da Emre Mor depremi!
    2. Ortadoğu yeniden karışacak! Merzuk:..
    3. Mezar başında ağlayan kızın gizemini..
    4. Nisan ayı enflasyon rakamları açıkladı
    5. Erzurum'da salyangozu andıran kaya..
    6. Dünya devi Serdar Aziz'e kancayı taktı
    7. Meksika'da şiddet olayları 11 bin..
    8. Kuzey Kore, üç tutuklu Amerika..
    9. Kılıçdaroğlu, başdanışmanlarını..
    10. İran'a darbe üstüne darbe!
    11. 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil:..
    12. Petrolün varili 73 doların üzerinde..
    13. Tetiği çektiler! İran'ı kuşatma başladı
    14. Afrin'de hastaların yaralarını Türkiye..
    15. Bu fotoğraf Şırnak'ta çekildi!..
    16. Demba Ba koptu geliyor! 1+1 yıllık..
    17. Muhalefetin ittifakıyla ilgili yeni..
    18. 2023 vizyonu için Güney Kore ile iş..
    19. Halime Hatun gerçekte nasıl öldü? İşte..
    20. İlber Ortaylı: Türk ve Moğolların..
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...