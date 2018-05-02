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FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:05
FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayı politika toplantısının ardından faiz kararını açıkladı. Buna göre; faizlerin sabit tutulması kararı çıktı. Böylelikle FOMC, geçtiğimiz mart ayında yaptığı 25 baz puanlık artışla ABD'de 1.50-1.75 aralığına yükselen faizleri değiştirmemiş oldu.

Faiz kararının çıkacağı FOMC bu yıl 5 kez daha toplanacak. Gelecek toplantı ise 12 - 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENMİYORDU

Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerde değişiklik yapılmasını beklemiyordu. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE fiyat endeksinin yüzde 1,9'a yükselerek hedefe yaklaşmasının ise gelecek ay faiz artırım beklentilerini güçlendirdiği belirtilmişti.

ÖNCEKİ TOPLANTIDA FAİZ ARTIRILMIŞTI

Fed Mart ayı toplantısında beklendiği gibi faizleri 0.25 puan artırarak 1.50-1.75 seviyesine çekmişti. Böylece faizler 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:05
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