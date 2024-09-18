FED faiz kararını açıkladı! 4 yıl sonra bir ilk
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti
Merkez bankaları karar haftasının en önemli faiz kararlarından biri belli oldu. Amerika Merkez Bankası 4 yıl aradan sonra ilk faiz indirimine gitti.
En son Kovid-19'da faiz indirimine giden banka, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık bir faiz indirimine kesin gözle bakılırken 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisi de güçlüydü.
Fed son artışını Temmuz 2023'te yaparak faizi yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltmişti.
ONS ALTIN GERİLEDİ
Ons altın Fed kararı sonrasında 2573,17 dolara geriledi.