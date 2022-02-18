Fed faiz kararı ne zaman? FED faiz kararı saat kaçta? Fed mart 2022 toplantısı ne zaman?

Fed mart 2022 toplantısı ne zaman? Ocak ayında faizi sabit tutan Fed’in karar sonrası faiz artırımı sinyali piyasaları diken üstünde bırakırken, Fed’in mart ayına ilişkin toplantı tarihi de sorgulanmaya başlandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken, bu tedirginlik nedeniyle piyasaların ateşi bir hayli yüksek. Tam da bu ortamda Fed’in açıklayacağı faiz kararı piyasaların ateşini daha da yükseltecek. 2022 FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayında gerçekleşecek olan FED toplantısı ile yılın ikinci faiz kararı belirlenecek. İkinci faiz kararı bir anda merak konusu oldu. İşte detaylar....

Fed mart ayı faiz toplantısı ne zaman?

Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

Fed faizi artıracak mı?

Fed’in faiz artıracağına yönelik manipülatif sosyal medya paylaşımlarının boşa çıkmasının ardından olağan toplantıya odaklanıldı. 14 Şubat 2022 tarihinde Fed’in olağanüstü toplanıp faiz kararı alacağına yönelik olarak sosyal medyada bazı uzman, analistler ve ekonomistler yorumlarda bulunmuştu. Fed’in olağanüstü değil hemen hemen her ay yaptığı toplantıyı manipülatif olarak kullanmaya çalışan ekonomistlerin görüşleri Fed’den herhangi hamle gelmeyince boşa çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte Mart ayında olağan zamanında yapılacak olan faiz kararı bekleniyor.

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu. JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti. Fed'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.

Fed faiz toplantı tarihleri ne zaman?

Fed üçüncü toplantısını ise mayıs ayında gerçekleştirecek. 3-4 Mayıs 2022'de toplanacak merkez bankası dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak Fed'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.